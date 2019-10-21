إرسال برقية عاجلة للأمم المتحدة حول قرار السلطة حجب عشرات المواقع الفلسطينية

أرسلت منظمة سكاي لاين الدولية برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد "ديفيد كاي" بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.

وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت منظمة سكاي لاين الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة "تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام". يشار الى أن محكمة "صلح" رام الله أصدرت قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام من بينها موقع وكالة شهاب للأنباء. وفق ما نشرت مواقع مقربة من السلطة.

من جانبه ، عقب مساء اليوم الاثنين 21 أكتوبر ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران على قرار محكمة السلطة حجب 59 موقع إعلام فلسطينية ، داعية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال،