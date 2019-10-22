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حماس: حجب السلطة للمواقع الفلسطينية يكشف دورها الخطير بمحاربة الحقيقة

منذ 15 ساعة
عدد القراءات: 322
حماس: حجب السلطة للمواقع الفلسطينية يكشف دورها الخطير بمحاربة الحقيقة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حجب سلطة عباس لـ 59 موقعًا وصفحة إلكترونية، يكشف دورها الخطير والمكمل للاحتلال الصهيوني في محاربة الحقيقة و الوعي الفلسطيني وتحصين رواية العدو.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، الثلاثاء 22 أكتوبر ، "إن الحجب أتى بالتوازي مع الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على الرواية والمحتوى الفلسطيني، وخلال حملة التوعية من مخاطر ما يسمى بالمنسق وأساليب التحايل وطرق الشاباك في التواصل مع شرائح المجتمع".

وأضاف "هذه المشاريع المزدوجة بالإضافة إلى جرائم التنسيق الأمني بينهما لن تحجب الحقيقة، ولن تثني شعبنا وفصائله وشبابه ونخبه ومثقفيه عن مواصلة نضالهم ودورهم الوطني والقيمي في التصدي لأي مخططات وفضحها".

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