Responsive image

10º

23
أكتوبر

الأربعاء

26º

23
أكتوبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • أ ف ب: تركيا تقول إنه لا حاجة لاستئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار
     منذ 6 ساعة
  • حساب معتقلي الرأي على تويتر: اعتقال شيخ قبيلة عتيبه الشيخ فيصل بن سلطان بسبب تغريدات عن ممارسات تركي ال الشيخ عبر هيئة الترفيه.
     منذ 7 ساعة
  • رئيس الوزراء يقرر تعليق الدراسة غدا في جميع المدارس والجامعات بـ القاهرة الكبرى بسبب سوء الأحوال الجوية.
     منذ 9 ساعة
  • خارجية السيسي: قبلنا دعوة الإدارة الأمريكية لاجتماع وزراء خارجية مصر و السودان و إثيوبيا لكسر الجمود في مفاوضات سد النهضة
     منذ 9 ساعة
  • خارجية السيسي: حرصنا دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات.
     منذ 9 ساعة
  • خارجية السيسي ردا على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا: لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول خيارات عسكرية.
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:34 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:22 مساءاً


العشاء

6:52 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: حجب المواقع مخالف للمعايير الدولية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 285
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: حجب المواقع مخالف للمعايير الدولية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قرار محكمة الصلح في رام الله بإجابة طلب النائب العام، بحجب 59 موقعاً إلكترونياً إخبارياً وسياسيا، مخالف للمعايير الدولية ،مؤكدا علي أن حرية التعبير والصحافة مصانتان بالقانون الأساسي الفلسطيني، ويجب ألا يفرض عليها قيوداً، إلا لحماية مصلحة مشروعة يحميها القانون في أضيق الحدود.

وشدد على أن صلاحية تقييد بعض أشكال التعبير يجب ألا تستغل بشكل تعسفي ضد الأصوات المعارضة، وأن يكون القيد ضروري وفي أضيق نطاق، بما يسمح به مجتمع ديمقراطي تحترم فيه حرية النقد بكل صوره.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هناك التزامات على دولة فلسطين تقضي باحترام حرية الرأي والتعبير، وذلك في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه فلسطين في العام 2014، وبات ملزماً لها.

 

وأكد المركز أن نشر الشائعات والنجاح في إثارة الرأي العام بالأكاذيب، هو بالعادة نتاج نقص الشفافية في الجهات الرسمية وعدم ثقة الناس فيها، وبالتالي على السلطة تعزيز الشفافية والوصول للمعلومات في مؤسساتها ومحاربة تجاوزاتها إذا أرادت الحفاظ على الاستقرار.

واعتبر المركز أن ما قام به النائب العام ومحكمة الصلح يسيء للسلطة القضائية، ويعد خطوة جديدة على طريق تسيسها، وهو ما يقوض بشكل مباشر النظام العام وسيادة القانون.

وشدد على أن القرار يتناقض مع المساعي لعقد الانتخابات العامة، والتي يشترط لصحتها أن تكون حرة، بما يشمل حرية المشاركة، حرية الدعاية الانتخابية، وحتى حرية معارضة إجرائها.  وهذا يتطلب، وبشكل أساسي، إطلاق حريات الإعلام لأعلى مستوى.

وطالب المركز النائب العام بالتوقف عن ملاحقة الصحافة وفرض القيود على حريتها، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، مؤكدا على الحق في الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة لإلغائه، وضرورة عدم إصرار النيابة على طلبها أثناء الاستئناف.
المصدر: الشهاب

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers