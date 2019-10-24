بسبب ممارساته ضد الفلسطينيين.. دعوى جنائية ضد الكيان الصهيوني بالمحكمة الدولية

رفعت مؤسسة حقوقية في ماليزيا، قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته وممارساته ضد الفلسطينيين.

وحسب البيان الصادر عن مؤسسة "ماي أقصى" (MyAQSA)، غير الحكومية اليوم الأربعاء، فقد أشارت إلى أنها رفعت قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات إسرائيلية من هدم ومصادرات في الضفة الغربية القدس المحتلتين.

وعقدت المؤسسة اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور السفير وليد أبو علي أبو إياد، تناول آخر الأوضاع في القدس المحتلة ومعاناة الفلسطينيين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

وأفاد البيان، بأن وفدا من محامي المؤسسة كان قد زار مؤخرا مدينة القدس المحتلة، وأجرى لقاءات مع 20 شخصا ممن هدمت بيوتهم في وادي الحمص والعيسوية ومناطق أخرى.

يُجدر الإشار إلى أن ماي مؤسسة ماليزية غير حكومية تنشط في مجال الدفاع عن القدس المحتلة، وتوعية المجتمع الماليزي حول القضية الفلسطينية ودعمها.