وقفة احتجاجيه أمام مجلس القضاء الأعلى برام الله منددة بقرار حجب المواقع

نظّم عشرات الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ، وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، منددين بقرار قضائي يقضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، شعارات منددة بالقرار.

وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في كلمة خلال الوقفة، إن "الصحفي الفلسطيني صوت الحقيقة، وعلى السلطات أن تكافئ الصحافة الفلسطينية بدلا من حجبها وقمعها"، مطالبًا بالعدول الفوري عن القرار الذي وصفه بـ"الجائر".

وأضاف: "ماضون في خطواتنا الاحتجاجية حتى العدول عن القرار".، معبرًا عن أمله بأن تصدر المحكمة قرارا يلغي القرار السابق.

وتعقد محكمة الصلح في رام الله، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محامي نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

والإثنين، قررت محكمة الصلح برام الله، وسط الضفة، حجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.