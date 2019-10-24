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محكمة صهيونية تُبرأ أحد قتلة عائلة الدوابشة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 239
محكمة صهيونية تُبرأ أحد قتلة عائلة الدوابشة


برّأت محكمة الاحتلال المركزية في اللد اليوم الخميس، مستوطنًا متهمًا بإحراق عائلة دوابشة قبل نحو أربع سنوات في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت المحكمة المستوطن "القاصر" بالعضوية في تنظيم إرهابي والتآمر لإحراق منزل العائلة، رغم ذلك إلا أن المحكمة لم تدن القاصر بالمخالفات المنسوبة ضده بزعم أنه كان قاصرا أثناء ارتكاب الجريمة، فيما بقيت تهمة العضوية في تنظيم إرهابي خارج صفقة الادعاء. كذلك لم تصدر المحكمة قرارا بشأن العقوبة على التهم التي شملتها صفقة الادعاء، فيما وافقت النيابة على ألا تتجاوز العقوبة السجن لأكثر من خمس سنوات ونصف السنة.

ومن المتوقع إخضاع المستوطن لفحص نفسي قبل إصدار الحكم بحقه، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية، قد قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر يوليو من العام الماضي 2018، ووضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يخضع منذ ذلك الحين للحبس المنزلي.

يُجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المستوطنين الصهاينة، كانوا قد أقدموا على حرق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس نهاية يوليو 2015، ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع "علي دوابشة" على الفور ولحق به والداه  "سعد ورهام"، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد.

 

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