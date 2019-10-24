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حماس: هدم الاحتلال لمنزل عائلة أبو حميد صورة للإرهاب البشع

منذ 3 ساعة
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حماس: هدم الاحتلال لمنزل عائلة أبو حميد صورة للإرهاب البشع

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن هدم الاحتلال لمنزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للمرة الخامسة، هو صورة للإرهاب البشع الذي تمارسه عصابات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف قاسم في تصريح وصل "شهاب"، "أن هذه العائلة التي لديها خمس أسرى في سجون الاحتلال، وسادس شهيد، تجسد صورة الصمود الفلسطيني، ونموذج للتضحية العظيمة على طريق نضال شعبنا لانتزاع حريته".

وعلّق قاسم على تصريحات الحاجة أم ناصر أبو حميد بعد هدم منزلها فجر اليوم، بأنها "ستعيد بناء منزلها وما دام هناك احتلال سنقاومه"، بالقول: "هذا تعبير حقيقي على استحالة كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، وأن القتل والاعتقال وهدم المنازل، سياسة أثبتت فشلها في ثني جماهير شعبنا على مواصلة كفاحه ضد الاحتلال".

وهدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله، وأصابت أكثر من 11 مواطنا بالأعيرة المعدنية والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في المنطقة.

ويشار الى أن "أم ناصر" هي أم لخمسة أسرى محكومين بالسجن لعدة مؤبدات جميعا، وهي أم لشهيد أيضا، وقد هدم الاحتلال منزلها في السابق خمس مرات.

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