Responsive image

10º

25
أكتوبر

الجمعة

26º

25
أكتوبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • البرلمان الأوروبي: ندين الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي والتي شملت 4300 متظاهر ومعارض.
     منذ 18 ساعة
  • البرلمان الأوروبي: ندين قمع السلطات المصرية لحقوق الإنسان وندعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العلاقات مع القاهرة .
     منذ 18 ساعة
  • باقامه جبريه بمنزله جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان وزير العدل
     منذ 20 ساعة
  • عون: حرية التنقل حق لكل مواطن يجب أن يتم تأمينه كما أن الساحات مفتوحة دائما للمتظاهرين
     منذ 22 ساعة
  • عون: طالبوا نوابكم بالتصويت على مشاريع القوانين التي تحاسب الفاسدين وتعيد الأموال المنهوبة
     منذ 22 ساعة
  • عون: قدمت عام 2013 مقترح قانون لإنشاء محكمة لاستعادة الأموال المنهوبة
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:35 صباحاً


الشروق

5:58 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:20 مساءاً


العشاء

6:50 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استعدادات للجمعة الـ 80 من مسيرات العودة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 101
استعدادات للجمعة الـ 80 من مسيرات العودة

تستعد الجماهير الفلسطينية، في قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 80 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي حملت شعار "أسرانا -أقصانا. قادمون".

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي تلقت "فلسطين الآن" نسخة عنه إن استمرار المسيرات السلمية شرق قطاع غزة؛ "باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية"، داعية جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات هذه الجمعة.

وحذرت الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى إن ذلك "يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء الحصار، وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة".

وأكد على أن خطورة استمرار التطبيع مع الاحتلال "والذي تصاعد في الشهور الأخيرة على النواحي كافة"، يشكل طعنة غادرة في خاصرة شعبنا وشهداء ثورتنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام كطريق لإنجاز المصالحة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers