وفاة بالرصاص بالرصاص خلال حملة ازالة التعديات في نابلس

توفي، صباح اليوم الجمعة، مواطن متأثرا بإصابته بالرصاص خلال حملة لإزالة التعديات في منطقة رفيديا غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب فراس عصام الشايب، أصيب بجراح خطرة ونقل لمستشفى نابلس التخصصي، وما لبث أن فارق الحياة.

وكانت طواقم بلدية نابلس بإسناد من قوات الأمن، قد شرعت صباح الجمعة بإزالة عدد من التعديات بالمحلات التجارية في رفيديا، بعد أن أخطرت أصحابها بضرورة إزالتها بأنفسهم.

وحاول بعض أصحاب المحلات عرقلة عمل طواقم البلدية ووقعت مشادات بينهم وبين عمال البلدية.