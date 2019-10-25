حماس: صمود شعبنا بمسيرات العودة يؤكد خوض معركته لأبعد مدى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الصمود الأسطوري لشعبنا والإصرار على المشاركة الفاعلة تأكيد أن أهلنا في غزة مصممون على خوض معركتهم مع الاحتلال بكل قوة وإلى أبعد مدى؛ دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم، وكسرا للحصار.

وأضاف بيانٌ للحركة اليوم الجمعة، أن إطلاق اسم "أسرانا- أقصانا قادمون" على هذه الجمعة الـ80 يعكس مدى تجذر هذه القضايا في وجدان أبناء شعبنا، ومدى استعدادهم لخوض كل المعارك من أجل هذه القضايا المقدسة، وإنه بعزيمة وإرادة الجماهير الثائرة ومن خلفها المقاومة قادرة على الوقوف في وجه الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته بحق أسرانا وأقصانا.

ويستعد آلاف المتظاهرين في قطاع غزة للمشاركة في تظاهرات الجمعة الـ80 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، تحت شعار "أسرانا - أقصانا.. قادمون".

وشدد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي على استمرار المسيرات السلمية شرق قطاع غزة؛ "باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية"، داعية جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات هذه الجمعة.

وحذرت الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى إن ذلك "يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء الحصار، وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة".

كما حذرت من خطورة استمرار التطبيع مع الاحتلال "والذي تصاعد في الشهور الأخيرة على النواحي كافة"، مؤكدة أن ذلك يشكل طعنة غادرة في خاصرة شعبنا وشهداء ثورتنا وأمتنا العربية والإسلامية.

المصدر : شهاب