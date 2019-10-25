مجلس كنائس الأسقفية الأمريكي يقاطع شركات الاحتلال الصهيوني

قرر ما يعرف بـ"مجلس الكنائس الأسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال الصهيوني"، بحسب ما قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.



وأشار البرغوثي إلى أن حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) "حققت انتصارا جديدا بقرار مجلس الكنائس الأسقفية في الولايات المتحدة، سحب استثماراته من أي شركات تخدم الاحتلال بما في ذلك شركات كاتربيللر وموتورولا وبنك ديسكونت الإسرائيلي".



وأضاف البرغوثي أن هذا القرار "يأتي مكملا لقرارات مماثلة اتخذتها الكنائس المشيخية والميتودية واللوثرية الأمريكية، بالانضمام لحملة المقاطعة للاحتلال والاستثمارات في شركات تتعامل معه".



وأكد القيادي الفلسطيني أن "انعطافا كبيرا يحدث في الرأي العام الدولي والأمريكي لصالح فلسطين، نتيجة انكشاف نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري الصهيوني".