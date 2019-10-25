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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية مقعدة من رام الله

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 87
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية مقعدة من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، بعد منتصف الليلة الماضية، امرأة فلسطينية مقعدة، تبلغ من العمر (65 عاما)، من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وأفادت رئيسة بلدية بيت لقيا، أريج عاصي، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد منتصف الليلة الماضية، وداهمت منزل الحاجة هيام شكري بدر (أم ثائر) البالغة من العمر 65 عاما، وتتنقل على كرسي متحرك، واعتقلتها.

كما أشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا أبناء الحاجة أم ثائر، (ثائر، وأشرف، وتامر)، قبل عشرة أيام.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ(5700)، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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