عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة جمعة "أسرانا – أقصانا – قادمون" بينهم طفل بالرصاص

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم طفل بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الصهيوني ، جمعة "أسرانا.. أقصانا.. قادمون"، ضمن المسيرات الأسبوعية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وتوافد آلاف المتظاهرين، عصر اليوم الجمعة، لمخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة بفعاليات وذلك بالتزامن مع إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاههم.

وأصيب نحو 30 مواطنا (حصيلة غير نهائية) بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، التي تطلقها قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى شرقي بلدة خزاعة جنوبي القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة بتظاهرات الجمعة الـ 80 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، تحت شعار "أسرانا.. أقصانا.. قادمون".

وشدد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي على استمرار المسيرات السلمية شرق قطاع غزة؛.