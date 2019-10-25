(يسقط وعد بلفور).. عنوان الجمعة القادمة من مسيرات العودة

منذ 2 يوم

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة والواسعة في الجمعة القادمة الـ81، بعنوان (يسقط وعد بلفور) في ذكرى وعد بلفور المشؤوم.

وقال رئيس الهيئة القيادي خالد البطش في المؤتمر الصحفي في ختام فعاليات الجمعة ال80 جمعة (أسرانا .. أقصانا قادمون): يجب أن تكون الجمعة القادمة يوماً للتحشيد الوطني والكفاحي المميز في جميع أماكن تواجد شعبنا في الوطن والشتات.

ودعا لأن يكون الجمعة يومًا للمسيرات والاعتصامات الحاشدة والغاضبة في مدن وعواصم العالم وخاصة أمام السفارات الإسرائيلية والبريطانية، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقه في العودة الى أرضه.

وأكد على دعم الهيئة للرؤية الوطنية لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام والتي تُشكّل رافعة وطنية للدفع بجهود الوحدة وإنجاز المصالحة.

وقال إن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وخطيرة، تحتاج منا إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل، يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة وفقاً لما تم الاتفاق عليه وطنياً.

وأكد أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي.

وأشاد بصمود أهلنا في مدينة القدس وتصديهم الأسطوري للحرب الصهيونية الممنهجة التي يشنها الاحتلال على المدينة، والتي تستهدف طردهم وترحيلهم وإفراغ المدينة من محيطها العربي والإسلامي والمسيحي.

ودعا جماهير شعبنا في عموم مناطق الضفة والداخل المحتل لشد الرحال إلى مدينة القدس، وتشكيل طوق حماية للقدس والأماكن المقدسة من محاولات الاستباحة المتواصلة للأماكن المقدسة.

كما دعا الأمة العربية إلى تحمّل مسئولياتها في دعم صمود مدينة القدس ماليا ومعنويا وضرورة إحالة ممارسات الاحتلال بحق القدس إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة.

ووجه التحية لأسرانا البواسل الذين استطاعوا بنضالهم البطولي وأمعائهم الخاوية انتزاع العديد من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وبمناسبة الذكرى الثامنة لإبرام صفقة وفاء الأحرار، وجه التحية إلى الأبطال المقاومين الذين شاركوا في تنفيذ عملية الوهم المتبدد وأسر الجندي المجرم جلعاد شاليط، وساهموا بعدها في إطلاق سراح آلاف الاسرى في إنجاز وطني هام.

المصدر: الشهاب