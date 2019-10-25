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مهاتير محمد: ماليزيا ستفتتح سفارة معتمدة لدى فلسطين

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 64
مهاتير محمد: ماليزيا ستفتتح سفارة معتمدة لدى فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الجمعة 25 أكتوبر ،  خلال خطاب أمام قادة وممثلين من 120 دولة، في قمة حركة عدم الانحياز الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، أن ماليزيا ستفتح سفارة معتمدة لها في فلسطين لتمكينها من تقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر.

وقال مهاتير إن السفارة ستكون في الأردن، موضحا "نعلم أن إسرائيل لن تسمح لماليزيا بفتح سفارة لها في الأرض المحتلة، لذلك سنفتح السفارة في الأردن".

وأشار إلى أن افتتاح السفارة المعتمدة سيسمح لماليزيا بتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر، على الرغم من اعترافه بأن "إسرائيل" ستجد طريقة لضمان عدم وصول المساعدات إلى فلسطين.

وأضاف: "أود أيضا أن أذكر في هذه المناسبة بالمصير الذي ينتظر إخواننا الفلسطينيين. فلسطين لا تزال محتلة من قبل نظام وحشي. هذا النظام يواصل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأرض التي ينتمي إليها الفلسطينيون بحق".

وتابع: "المجتمع الدولي لا يفعل شيئًا وغير قادر على التحرك رغم استمرار إسرائيل في خنق الفلسطينيين".

 

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