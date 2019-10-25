المصري: المطبعون شركاء للاحتلال في تدنيس المقدسات

أكد النائب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشير المصري: خلال مشاركته، في جمعة "أقصانا.. أسرانا.. قادمون"، على حدود غزة،"إن التطبيع خنجر مسموم في خاصرة القصية الفلسطينية، ومن يمارسه شريك مع الاحتلال في تدنيس أرضنا ومقدساتنا".

وأضاف، أن "المسجد الأقصى شكل صاعق تفجير لكل الثورات والانتفاضات، بدء من ثورة البراق، حتى مسيرات العودة، وهو قبلة المسلمين الأولى التي يدنسها أعداء الله".

وشدد"المصري"علي أن تنافس قادة الاحتلال في اقتحام الأقصى، لفرض معادلات جديدة، عبر ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، بأنه لن يتم.

واتهم الأنظمة العربية، التي تطبع مع الاحتلال بتشجيعه على مواصلة اقتحام المسجد الأقصى.

ووجه المصري رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال، قال فيها: "إن قضيتكم هي القضية المركزية لشعبنا وستبقى كذلك على رأس الثوابت، وهي أهم الأولويات، وشعبنا ومقاومتكم الباسلة التي حررت الأسرى في وفاء الأحرار الأولى، سترغم كل قادة الاحتلال أن يخضعوا لصفقة مشرفة".