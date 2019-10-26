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بالفيديو: الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع الأسرى في القدس بشكل وحشي

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 397
بالفيديو: الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع الأسرى في القدس بشكل وحشي

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء السبت 26 أكتوبر ، مواطنا، واعتدت على المشاركين في مســــيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام، في سجون الاحتلال، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بشارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم  قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي.

يذكر ان أسرى معتقلين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري، وهم: إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضرب منذ 95 يوما، وطارق قعدان (46 عاما) من مدينة جنين، منذ 88 يوما، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، مضرب منذ 35 يوما، ومصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، منذ 33 يوما، وهبة اللبدي (32 عاما)، وتحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية مضربة منذ 33 يوما.

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