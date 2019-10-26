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مستوطنون صهاينة يقطعون عشرات اشجار زيتون معمرة في نحالين

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 481
مستوطنون صهاينة يقطعون عشرات اشجار زيتون معمرة في نحالين

قطع مستوطنون صهاينة ، اليوم السبت 26 أكتوبر ، 25 شجرة زيتون معمرة، في أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن مستوطنين قطعوا 25 شجرة زيتون معمرة، في منطقة الجمجوم جنوب البلدة، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف عبد الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون .

وأضاف ان المستوطنين خطوا عبارات على الصخور في تلك المنطقة يهددون المزارعين من الدخول إلى تلك الأراضي ويدعون بملكيتها لهم.

وأشار فنون الى ان منطقة الجمجوم تتعرض للمرة الثالثة وخلال عام واحد لتقطيع الأشجار، في اطار استهداف أراضي صوريف والجبعة، كما أقامت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل هذه الأراضي، وهو ما يجبر أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول لها .

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