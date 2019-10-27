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"دول عدم الانحياز" تؤكد دعمها سوريا لاستعادة الجولان وتتضامن مع فلسطين

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 844
"دول عدم الانحياز" تؤكد دعمها سوريا لاستعادة الجولان وتتضامن مع فلسطين

 جدد قادة دول وحكومات "عدم الانحياز" التزامهم الثابت بمعارضة أي خطوة من شأنها انتهاك وحدة وسلامة وحرمة أراضي سوريا، مؤكدين احترام سيادتها الوطنية ورفض التدخل بشؤونها الداخلية.

ودعا القادة في البيان الختامي كل الدول للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بشكل ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة".

كما جدد البيان الدعم والتضامن مع سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل، وإدانة الإعلانات الأحادية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لإسرائيل، مُشيرين إلى أنه إعلان تعسفي وغير قانوني.

وحسب "الأناضول" التركية، فقد أعرب البيان عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة زيادة الجهود لحل المشكلة في فلسطين بشكل دائم ومرض، موضحًا أن الحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، داعيا إسرائيل إلى "وضع حد للانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي.

وفي الختام أدان البيان سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية ونقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس.
وكانت أعمال قمة دول حركة عدم الانحياز قد اختُتمت أمس السبت في العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة 120 بلدا، واستمرت يومين.

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