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مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويغرقون أراضي زراعية بالمياه العادمة بنابلس

منذ 2 يوم
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مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويغرقون أراضي زراعية بالمياه العادمة بنابلس

سرق مستوطنون صهاينة ، اليوم الأحد 27 أكتوبر ، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة داخل سياج مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس، وكسروا أغصانها، كما وأغرق مستوطنون أراضي زراعية بالمياه العادمة.

وقال رئيس مجلس قروي عورتا سعد عواد، إن المواطنين تمكنوا من الدخول إلى أراضيهم خارج سياج المستوطنة بعد حصولهم على تنسيق لخمسة أيام، إلا أنهم تفاجئوا بقيام المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون وتكسير الأغصان بشكل استفزازي.

وأضاف عواد، أن الاحتلال يسمح سنويا للمزارعين بقطف ثمار الزيتون في الأراضي الواقعة خارج سياج المستوطنة لمدة خمسة أيام في المناطق الواقعة شمال غرب المستوطنة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويومين لقطف الثمار في المنطقة الواقعة شمال شرق المستوطنة في شهر نوفمبر/تشرين ثاني، فيما يسمح للمزارعين بقطف الثمار ليوم واحد فقط داخل سياج المستوطنة.

وأوضح أن مساحة الأراضي التي لا يسمح للمزارعين بدخولها إلا بتنسيق مسبق تبلغ ثمانية آلاف دونم خارج سياج المستوطنة، وخمسة آلاف دونم داخل السياج، من أصل 22 ألف دونم مساحة أراضي القرية الإجمالية.

وحسب تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، فقد حول المستوطنون القرى الفلسطينية في موسم قطاف الزيتون إلى ساحة مواجهات ساخنة. 

كما وأغرق مستوطنون، اليوم الأحد، أراضي المواطنين في قرية دير الحطب شرق نابلس، بالمياه العادمة بالتزامن مع دخولهم لقطف ثمار الزيتون.
المصدر: الشهاب

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