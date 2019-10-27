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حماس: الاعتقالات بالضفة يخدم أهداف الاحتلال

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 639
حماس: الاعتقالات بالضفة يخدم أهداف الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي مساء الأحد ،إن تصاعد الاعتقالات السياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، تعكس إصرار السلطة على سياسة القمع ضد كل المكونات الوطنية.

وقال :"أن الاعتقالات السياسية وسياسة منع الحريات في الضفة الغربية تساهم في تعميق الانقسام، وزيادة الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به السلطة، وهو ما يخدم أهداف الاحتلال".

وطالب السلطة بوقف سياستها القمعية، ورفع يد الأجهزة الأمنية عن الحريات السياسية والإعلامية، داعياً المجموع الوطني إلى التكاتف لمنع تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على شعبنا في الضفة.

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