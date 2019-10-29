هنية يؤكد.. تمسك حماس وجاهزيتها للدخول في انتخابات شاملة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، على أن الحركة على استعداد لخوض الانتخابات.

في مؤتمر صحفي عقب لقائه وفد لجنة الانتخابات المركزية، وعد هنية باحترام نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية، مُشيرًا إلى أنهم متمسكون بإجراء انتخابات شاملة "رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني" وأيضا نتمسك بتحقيق الوحدة الفلسطينية.

كما شدد هنية على أن حماس، مستعدة للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لديها أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة.

وأشار هنية إلى أنه عبر عن الاحترام للجنة الانتخابات ومستواها المهني المحترف، ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية، مؤكدًا على أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

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