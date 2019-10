أنصار حزب الله يعتدون على المتظاهرين في بيروت

اعتدت مجموعة من أنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، على متظاهرين وقاموا بتخريب خيمهم، عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت اليوم الثلاثاء.



وحسب وسائل الإعلام، فقد بدأ أنصار حزب الله يرددون هتافات مؤيدة للأمين العام للحزب حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل.

وبدأ الأمر عندما شق أنصار حزب الله وحركة أمل طريقهم داخل مخيم الاحتجاج على جسر الرينغ بوسط بيروت وحاولوا جعل المحتجين يفتحون الطريق.





في حين قالت وسائل إعلام لبنانية، إن القوى الأمنية تدخلت وفضت الاشتباك بين أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة، والمحتجين من جهة أخرى.



وفي سياق متصل، حاصر عدد من المتظاهرين الثلاثاء، منزل وزير الاتصالات محمد شقير، بالعاصمة بيروت، في خطوة تصعيدية ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أيام.

Looks like the army just arrived. They're forming a line between protesters and the shabbiha#جسر_الرينغpic.twitter.com/YmsferyOrt