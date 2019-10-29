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رفضًا لسياسة الاحتلال..أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 202
رفضًا لسياسة الاحتلال..أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح

يواصل عدد من الأسرى الفلسطينيين الثلاثاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري عليهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، هم إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ 98 يوما على التوالي، يليه من حيث المدة الأسير أحمد زهران المضرب منذ 38 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 36 يوما، والأسيرة هبة اللبدي منذ 36 يوما".

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتتصاعد مع طول مدة الإضراب لا سيما استمرار عزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم من زيارة العائلة، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، عدا عن جملة الإجراءات التي ينفذها السجانون على مدار الساعة بحقهم، منها الاستفزازات والضغط النفسي والتفتيش اليومي للزنازين على الرغم من أنها مجرّدة، وذلك في محاولة مستمرة لكسر إرادتهم.

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