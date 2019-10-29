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حماس تدين مشاركة وفد "إسرائيلي" في مؤتمر تكنولوجي بدبي

منذ 3 ساعة
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حماس تدين مشاركة وفد "إسرائيلي" في مؤتمر تكنولوجي بدبي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  مشاركة وفد من الكيان الصهيوني ، في مؤتمر تكنولوجي في مدينة دبي الإماراتية.


وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن مشاركة وفد  في مؤتمر علمي في دبي، هو إصرار على التطبيع مع المحتل الذي يواصل احتلاله لأرض فلسطين.


وقال: "إن هذا السلوك المدان يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه، وارتكاب مزيد من جرائمه ضد شعبنا ومقدساته".

وشدد علي أنه " يجب أن يبقى الاحتلال هو العدو المركزي للأمة، وأن تتوحد طاقات كل مكونات الأمة لمواجهته".

 

وكان وفد طلابي صهيوني شارك في في الأولمبياد العالمي للروبوت في دبي قبل يومين، والذي يستهدف تقريب الأطفال والشباب إلى مجال التكنولوجيا.

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