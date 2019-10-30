للمطالبة بتحسين رواتبهم.. موظفو الأونروا يضربون عن العمل

بدء اتحاد العاملين في وكالة الغوث "الأونروا" في الأردن يوم أمس الثلاثاء، إضراب مفتوح عن العمل، بدءا من يوم الأحد القادم، للمطالبة بتحسين رواتبهم.

جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع ضم الاتحاد مع رؤساء البرامج والمناطق والدوائر في الوكالة مساء الثلاثاء، حيث طالب العاملون بزيادات على رواتبهم بقيمة 200 دينار، تماشيا مع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وغلاء المعيشة.

وحسب المتحدث الرسمي باسم الوكالة "سامي مشعشع"، فإن الإدارة لن تستطيع تلبية مطلب الاتحاد بزيادة 200 دينار لكافة العاملين، قبل إجراء مسح للرواتب التزمت به، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الوكالة مع عجز مالي يقدر بنحو 89 مليون دولار للعام الجاري.

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