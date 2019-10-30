Responsive image

31
أكتوبر

الخميس

26º

31
أكتوبر

الخميس

 خبر عاجل
  • الرئيس اللبناني يطلب من حكومة سعد الحريري تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة
     منذ 16 ساعة
  • أردوغان: تركيا تحتفظ بالحق في شن عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم ينسحب مقاتلوها حتى عمق حتى عمق 30 كلم من الحدود
     منذ 16 ساعة
  • أردوغان: إن الدول التي يمتلئ تاريخها بالاستعمار والاستعباد لا يمكنها أن تسيء إلى تركيا وتتهمها بمزاعم لا أساس لها
     منذ 16 ساعة
  • أردوغان: لا قيمة لقرار مجلس النواب الأمريكي بخصوص إبادة الأرمن وتركيا لا تعترف به
     منذ 16 ساعة
  • أردوغان: هناك من ينشر الأكاذيب بشان تعامل تركيا مع ملف الأرمن بل إن تركيا هي من تعرضت للهجمات من تنظيمات إرهابية أرمينية
     منذ 16 ساعة
  • أردوغان: إذا استمرت الهجمات فسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة في #سوريا
     منذ 16 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:39 صباحاً


الشروق

6:02 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:46 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 اقتصاد

إقرأ

اقتصاد

تغطية شاملة لأهم أخبار الإقتصاد فى مصر والعالم من جريدة الشعب الجديد.

رفضا لحظر عشرات المواقع الإخبارية.. وقفة في رام الله

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 298
رفضا لحظر عشرات المواقع الإخبارية.. وقفة في رام الله

شارك العشرات من الإعلاميين والنشطاء في وقفة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة تنديدا بقرار محكمة فلسطينية حظر عشرات المواقع الإخبارية الفلسطينية والعربية ، استجابة لدعوة "الحراك الفلسطيني الموحد" على دوار المنارة بالمدينة.


 ووجه المشاركون دعوة للنيابة العامة بالعدول عن القرار، مرددين شعارات تندد بالقرار وبكل القرارات التي تقيد حرية الرأي والتعبير.


وكانت محكمة صلح رام الله قررت في 17 أكتوبر الجاري حجب 59 موقعا إخباريا فلسطينيا وعربيا بينها موقع صحيفة "عربي21"، ووكالة الشهاب ، وسط تنديد ورفض واسعين على كافة المستويات الحقوقية والإعلامية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers