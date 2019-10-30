رفضا لحظر عشرات المواقع الإخبارية.. وقفة في رام الله

شارك العشرات من الإعلاميين والنشطاء في وقفة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة تنديدا بقرار محكمة فلسطينية حظر عشرات المواقع الإخبارية الفلسطينية والعربية ، استجابة لدعوة "الحراك الفلسطيني الموحد" على دوار المنارة بالمدينة.



ووجه المشاركون دعوة للنيابة العامة بالعدول عن القرار، مرددين شعارات تندد بالقرار وبكل القرارات التي تقيد حرية الرأي والتعبير.



وكانت محكمة صلح رام الله قررت في 17 أكتوبر الجاري حجب 59 موقعا إخباريا فلسطينيا وعربيا بينها موقع صحيفة "عربي21"، ووكالة الشهاب ، وسط تنديد ورفض واسعين على كافة المستويات الحقوقية والإعلامية.