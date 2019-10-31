السُلطة الفلسطينية تمنع إسرائيل من الاستيلاء على أرض في سلفيت

أشار الوزير الفلسطيني "وليد عساف" رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الخميس، إلى أن الهيئة تمكنت من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال، للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.

حسب وكالة "وفا"، فإن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 دونمًا في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت.

وأضاف الوزير: هذه القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري، إذ تمكنت من استعادة 850 دونمًا في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 دونم، كان الاحتلال يخطط لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.

ومن جهة أخرى، أقدم مستوطنون إسرائيليون على وضع أعمدة كهرباء في موقع التلة الجبلية المعروفة باسم "خلة النحلة" المقابلة لقرية أرطاس، جنوب مدينة بيت لحم، وذلك في إطار المحاولات الرامية لتشريع البؤرة الاستيطانية في هذه المنطقة، وهي جزء من سلسلة خطوات من أجل ذلك تكثفت خلال العامين الماضيين.

وسبق هذه الخطوة قيام جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في هذه التلة، وعملت على فتح الطريق التي توصل التلة إلى البؤرة الاستيطانية "جفعات ايتمار"، التي كانت قد أغلقتها قوات الاحتلال قبل نحو أربع سنوات في أعقاب قرار للمحكمة العليا ردًا على التماس تقدم به أهالي التلة هناك، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.