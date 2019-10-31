Responsive image

31
أكتوبر

الخميس

26º

31
أكتوبر

الخميس

 خبر عاجل
  • مقتل عنصر وإصابة 5 من قوات الحزام المدعومة إماراتيا في اشتباكات مع قوات الحكومة اليمنية في أبين اليمن
     منذ 4 ساعة
  • السيسي: القوات المسلحة ستواصل افتتاح المشروعات و "اللي يزعل يتفلق"
     منذ 6 ساعة
  • السيسي: مصر في حرب إعلامية ضد حالة الوعي الإيجابي للشعب ومؤسسات الدولة حاضرة لمواجهة أي تحرك سلبي أو شائعات.
     منذ 6 ساعة
  • السيسي: جب دخول شركات القوات المسلحة البورصة ولا بد من فتح الباب للشعب للمساهمة والمشاركة فيها.
     منذ 6 ساعة
  • الرئيس اللبناني يطلب من حكومة سعد الحريري تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة
     منذ يوم
  • أردوغان: تركيا تحتفظ بالحق في شن عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم ينسحب مقاتلوها حتى عمق حتى عمق 30 كلم من الحدود
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:39 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:46 مساءاً


المغرب

5:13 مساءاً


العشاء

6:43 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

السُلطة الفلسطينية تمنع إسرائيل من الاستيلاء على أرض في سلفيت

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 120
السُلطة الفلسطينية تمنع إسرائيل من الاستيلاء على أرض في سلفيت

أشار الوزير الفلسطيني "وليد عساف" رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الخميس، إلى أن الهيئة تمكنت من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال، للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.

حسب وكالة "وفا"، فإن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 دونمًا في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت.

وأضاف الوزير: هذه القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري، إذ تمكنت من استعادة 850 دونمًا في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 دونم، كان الاحتلال يخطط لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.

ومن جهة أخرى، أقدم مستوطنون إسرائيليون على وضع أعمدة كهرباء في موقع التلة الجبلية المعروفة باسم "خلة النحلة" المقابلة لقرية أرطاس، جنوب مدينة بيت لحم، وذلك في إطار المحاولات الرامية لتشريع البؤرة الاستيطانية في هذه المنطقة، وهي جزء من سلسلة خطوات من أجل ذلك تكثفت خلال العامين الماضيين.

وسبق هذه الخطوة قيام جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في هذه التلة، وعملت على فتح الطريق التي توصل التلة إلى البؤرة الاستيطانية "جفعات ايتمار"، التي كانت قد أغلقتها قوات الاحتلال قبل نحو أربع سنوات في أعقاب قرار للمحكمة العليا ردًا على التماس تقدم به أهالي التلة هناك، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers