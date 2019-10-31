الاحتلال يعتقل قادة فلسطينيين في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت بعض قيادات الجبهة الشعبية فى الضفة الغربية، بينهم المناضلة خالدة جرار.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله، وداهمت منزل المناضلة جرار بمنطقة الإرسال، ومنزل الكاتب والأسير المحرر على جرادات فى مدينة البيرة واعتقلتهما واقتادتها إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عمار صبح من قرية أم صفا غرب رام الله، والمحرر ورد عبده، من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وفادى أبو سرور، وفادى أكرم الوعرة، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأحمد على صبرى، من كفر قليل جنوب نابلس.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تشن يوميًا حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مختلف المناطق، وحسب مصادر فلسطينية فإنه يوجد في سجون الاحتلال نحو 6500 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.