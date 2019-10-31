الرجوب: يجب وقف ملاحقة الأسرى المحررين وطلبة الجامعات

دعا النائب في المجلس التشريعي في مدينة الخليل نايف الرجوب، السلطة إلى وقف ملاحقة طلبة الجامعات والأسرى المحررين وأبناء شعبنا الفلسطيني كافة.

وأكد الرجوب أن اشتداد وتيرة الملاحقة والاعتقال السياسي التي تنفذها السلطة بحق طلبة الجامعات، دليل على عقلية الإقصاء والتفرد التي تحكم منظومة السلطة في الضفة.

وأضاف: "ألا تخجل السلطة من ملاحقة أبناء شعبها أسوة بما يقوم به الاحتلال من اعتقالات وقتل شبه يومي للإنسان الفلسطيني؟".

وشدد الرجوب على أن استمرار الاعتقالات في ظل الحديث عن انتخابات قريبة، يشير إلى أن السلطة غير جادة في هذه الانتخابات، وإن حدثت فتريد منها أن تكون على غرار الانتخابات في بعض الدول العربية المستبدة؛ محسومة للون واحد فقط.