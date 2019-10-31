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الاحتلال يرفض السماح لبرلماني ألماني دخول قطاع غزة

منذ حوالى ساعة
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الاحتلال يرفض السماح لبرلماني ألماني دخول قطاع غزة

منعت سلطات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الخميس، عضوًا في البرلمان الألماني من دخول قطاع غزة؛ دون تقديم أي مسوغات أو تبريرات لذلك المنع.

وقال النائب الألماني، أخيم كيسلر، في تصريح له اليوم، إن حكومة الاحتلال رفضت طلبه الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال منع كذلك الممثل الألماني العام في الأراضي الفلسطينية من زيارة المؤسسات الإنسانية في غرة.

وأفاد كيسلر، بأنه كان من المقرر أن "تستغرق الزيارة يومين إثنين، نقوم فيهما بتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل الألماني من أجل تعزيز التعاون الإنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية".

وناشد حكومة ألمانيا "الاعتراض بشدة على الرفض المستمرللاحتلال في إعطاء الوفود الألمانية تأشيرات السفر إلى قطاع غزة".

ونوه البرلماني الألماني "المحاولات المتكررة للحكومة الإسرائيلية إخفاء الوضع الكارثي في قطاع غزة عن أنظار العالم". مشيرًا إلى انتهاكات يقوم بها الاحتلال فيما يخص ملف المرضى والسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج.

واستدرك: "من غير المقبول أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتدخل المستمر في تلك المشاريع ورفض طلبات استيراد مواد البناء المرتبطة بذلك".

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