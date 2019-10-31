الإحتلال يقصف مرصديْن تابعين لـ "كتائب القسام"

استهدفت مدفعية وطائرة للاحتلال الصهيوني ، الخميس 31 أكتوبر ، مرصديْن تابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن مدفعية الاحتلال استهدفتا مرصديْن تابعين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس شرق مدينة غزة.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية على الفور بشأن وقوع إصابات جراء الاستهداف.

من جهته، أعلن الاحتلال، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "دبابة وطائرة حربية هاجمتا موقعيْن تابعين لحركة حماس في غزة".

وزعم إن "القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق من القطاع باتجاه الاراضي المحتلة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وذكرت قناة 13 العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مستوطنات محيط غزة.