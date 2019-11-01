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عشرات الإصابات بالرصاص الحي في مسيرات جمعة "يسقط وعد بلفور"

منذ 2 يوم
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عشرات الإصابات بالرصاص الحي في مسيرات جمعة "يسقط وعد بلفور"

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الجمعة الـ 81 لمسيرات العودة، من قبل قوات الإحتلال الصهيوني ، التي استعملت الرصاص و قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين ، في فعالية تحمل عنوان جمعة "يسقط وعد بلفور" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالتزامن مع الذكرى 102 لوعد بلفور.


و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن حصيلة اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرقي قطاع غزة بلغت 83 إصابة مختلفة منها 55 بالرصاص الحي.


وتوافد المحتجين، عصر اليوم، إلى مخيمات العودة الخمس المنتشرة على طول السياج الحدودي شرق القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 81 لمسيرات العودة وكسر الحصار. في استجابة منهم لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان دعت فيه أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات يوم الجمعة بعنوان "يسقط وعد بلفور".

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