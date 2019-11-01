7 صواريخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف.. وإصابة مستوطنين "فيديو"

منذ 2 يوم

زعم الاحتلال الصهيوني ، مساء الجمعة 1 نوفمبر ، إنه اعترض سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق سبعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة"، مضيفًا أن "القبة الحديدية اعترضتهم".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة بغلاف غزة قبل إعلان جيش الاحتلال عن اعتراض الصواريخ.

أما المراسل في صحيفة "يديعوت أحرونوت" متان تسوري فقال إن الصواريخ أطلقت باتجاه مستوطنات شمالي شرق غلاف غزة، بينها سديروت.

وتجدد اطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف، فأصاب أحد الصواريخ منزلا في سديروت وخلف أضرارا في المكان.

وقالت مصادر عبرية أن عددا من المستوطنين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ، بعد سماعهم لصافرات الانذار