استشهاد مجاهد قسامي من خانيونس متأثرا بجراحه في "العصف المأكول"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجمعة، عن استشهاد المقاوم براء عادل العمور من خانيونس جنوب قطاع غزة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة العصف المأكول (حرب 2014).

ونعت الكتائب في بيان على موقعها الإلكتروني الشهيد "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين".

وقالت إن العمور استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة العصف المأكول، "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".