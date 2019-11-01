الهيئة الوطنية تطالب بريطانيا للاعتذار عن وعد بلفور.. وتدعو لفعاليات الجمعة القادمة



دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الخصار في مؤتمر عقدته بمخيم ملكة شرق غزة في ختام فعاليات الجمعة الـ81، جماهير شعبنا الى المشاركة في فعاليات الجمعة القادمة "جمعة مستمرون"، تأكيدا على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار ورفضا لتهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح، ورفضا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، وستعمل على نقلها وتمددها الجغرافي وتطويرها باعتبارها مسار كفاحي مستدام أعاد رسم الأمل أمام الأجيال.

كما أكدت الهيئة رفض شعبنا في أماكن اللجوء والشتات لهذا الوعد ونتائجه وتمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه ومقاومته حتى يلغي نتائجه وتداعياته المتمثلة بالاحتلال والاغتصاب لفلسطين.

ودعت الهيئة الوطنية مملكة بريطانيا المتحدة إلى الاعتراف بخطئها بحق ملايين اللاجئين نتيجة وعد وزير خارجيتها، كما دعتها إلى تقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني على هذا القرار الذي دمر مستقبل شعب بأكمله، والعمل على مسح آثاره الكارثية.

وطالبت الهيئة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتبني قرارات حاسمة وجريئة بإنهاء الحصار الظالم عن غزة أولا، وبوقف كل أشكال التعاون مع الكيان الإسرائيلي وعدم السماح بالهرولة للعدو ودعم حق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها كلمة السر وصمام الأمان في بقاء المشروع الوطني، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني لضمان مشاركة الجميع.