Responsive image

4
نوفمبر

الإثنين

26º

4
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • سرايا القدس: المقاومة تمتلك مساحة كبيرة للتعامل مع واقع الميدان حال أقدم الاحتلال على أي حماقة تمس بأبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة
     منذ يوم
  • سرايا القدس: سنبقى ندافع عن شعبنا ما دام هناك عدوان ولن نسمح للاحتلال بتثبيت معادلات جديدة
     منذ يوم
  • سرايا_القدس: تهديدات العدو بشن حرب على قطاع_غزة ليست جديدة ولن تزيدنا إلا إصراراً على الثبات ومواصلة الجهاد ضد المحتل
     منذ يوم
  • عاجل . النائب العام يحيل محصل قطار طنطا للمحاكمه بتهمة الإصابة التى أفضت إلى الموت والإصابة المتعمدة بحادث إجبار شابين على القفز من القطار حال سيرة لعدم دفع قيمة الركوب ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى
     منذ يوم
  • رايتس وواتش: على السلطات المصرية وضع حد قوري للهجمات ضد الحقوقي جمال عيد
     منذ يوم
  • هيومن رايتس ووتش: منذ 30 سبتمبر الماضي والمحامي المصري الحقوقي جمال عيد يتعرض لتهديدات واعتداءات تشير إلى تورط حكومي.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الهيئة الوطنية تطالب بريطانيا للاعتذار عن وعد بلفور.. وتدعو لفعاليات الجمعة القادمة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 555
الهيئة الوطنية تطالب بريطانيا للاعتذار عن وعد بلفور.. وتدعو لفعاليات الجمعة القادمة


دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الخصار في مؤتمر عقدته بمخيم ملكة شرق غزة في ختام فعاليات الجمعة الـ81، جماهير شعبنا الى المشاركة في فعاليات الجمعة القادمة "جمعة مستمرون"، تأكيدا على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار ورفضا لتهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح، ورفضا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، وستعمل على نقلها وتمددها الجغرافي وتطويرها باعتبارها مسار كفاحي مستدام أعاد رسم الأمل أمام الأجيال.

كما أكدت الهيئة رفض شعبنا في أماكن اللجوء والشتات لهذا الوعد ونتائجه وتمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه ومقاومته حتى يلغي نتائجه وتداعياته المتمثلة بالاحتلال والاغتصاب لفلسطين.

ودعت الهيئة الوطنية مملكة بريطانيا المتحدة إلى الاعتراف بخطئها بحق ملايين اللاجئين نتيجة وعد وزير خارجيتها، كما دعتها إلى تقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني على هذا القرار الذي دمر مستقبل شعب بأكمله، والعمل على مسح آثاره الكارثية.

وطالبت الهيئة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتبني قرارات حاسمة وجريئة بإنهاء الحصار الظالم عن غزة أولا، وبوقف كل أشكال التعاون مع الكيان الإسرائيلي وعدم السماح بالهرولة للعدو ودعم حق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها كلمة السر وصمام الأمان في بقاء المشروع الوطني، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني لضمان مشاركة الجميع.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers