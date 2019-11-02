الاحتلال يعتقل طالبا ويصيب آخرين خلال اقتحام مدرسة في العيسوية

اعتقل جنود الاحتلال صباح اليوم السبت، طفلا من بلدة العيسوية من داخل مدرسته بالبلدة فى مدينة القدس.

ومن جانبه قال "محمد أبو الحمص" عضو لجنة المتابعة في العيسوية: قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة العيسوية الثانوية للبنين واعتقلت أحد الطلبة، وسط اعتداءات بالدفع والتهديد بالضرب والاعتقال وإشهار السلاح بوجه الأساتذة وأهالي البلدة.

وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال ألقت القنابل داخل مدرسة العيسوية للبنين، وإصابة الطلبة بالاختناق وبحالة من الذعر والخوف، كما أدى ذلك الى حالة من التوتر والفوضى داخل المدرسة وفي شارع المدارس.

وأوضح أبو الحمص أن حملة الاعتداءات والتنكيل بأهالي بلدة العيسوية مستمرة للشهر السادس على التوالي، حيث الاقتحامات اليومية والانتشار داخل شوارع البلدة وأمام المحلات التجارية وعلى أبواب البنايات السكنية، إضافة إلى مخالفات بناء وتوزيع اخطارات هدم واستدعاءات للبلدية بشكل أسبوعي، وكذلك الاعتقالات التي طالت العشرات من أبناء البلدة وجميعهم أفرج عنهم بشروط وبفرض غرامات مالية ودون تقديم لوائح اتهام ضدهم مما يؤكد أن الاعتقالات تأتي عشوائي لتركيع أهالي البلدة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن هناك تخوفات بالجيش الإسرائيلي، من أن تؤدي هذه الأعمال المتطرفة بحق الفلسطينيين، إلى موجة عنف جديدة بالضفة الغربية.

واستنكرت لجان العيسوية الانتشار أمام مدارس البلدة في ساعات الصباح خلال توجه الطلبة لمدراسهم وخلال ساعات الظهيرة خلال انتهاء الدوام المدرسي، مما يؤدي الى استفزاز الطلبة.