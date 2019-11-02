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عقب استهداف غزة.. حماس تؤكد: لن يسمح أحد للاحتلال باستباحة دماء الفلسطينيين

منذ يوم
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عقب استهداف غزة.. حماس تؤكد: لن يسمح أحد للاحتلال باستباحة دماء الفلسطينيين

أشارت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى أن القصف الصهيوني على مواقع المقاومة والأهالي في غزة، هو استمرار لمسلسل العدوان والإجرام بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء.

وفي تصريحات لـ"فوزي برهوم"، الناطق باسم حماس قال فيها، الاحتلال يتحمل تبعات القصف وتداعياته، موضحًا أن حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نيته المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال.

وفي سياق متصل نعى برهوم الشهيد "أحمد الشحري" الذي ارتقى جراء القصف الإسرائيلي، متمنيا الشفاء العاجل والمعافاة للجرحى والمصابين، مؤكدًا على أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني غالية لن يسمح أحد للاحتلال باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية.

واختتم تصريحاته قائلاً: هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان.

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