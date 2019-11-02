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بالصور: جماهير خانيونس تشيع جثمان الشهيد الشحري

منذ يوم
عدد القراءات: 352
بالصور: جماهير خانيونس تشيع جثمان الشهيد الشحري

شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت 2 نوفمبر ، جثمان الشهيد الشاب أحمد محمد الشحري الذي ارتقى فجر اليوم متأثرًا بجراحٍ أصيب بها خلال قصف الإحتلال الصهيوني غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجرى نقل جثمان الشهيد من المستشفى لمنزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم للصلاة عليه ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء بالمحافظة.

وهتف المشيعون عبارات غاضبة تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل.

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واستشهد مواطن وأصيب آخران ولحقت أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين، خلال غارات متتالية عنيفة شنتها طائرات الاحتلال ، فجر اليوم، على أهداف مختلفة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم استشهاد المواطن الشحري (27 عامًا)  متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء الاستهداف الصهيوني غرب خان يونس.

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