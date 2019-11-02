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موقع صهيوني: صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل.

منذ يوم
عدد القراءات: 603
موقع صهيوني: صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل.

صرح "أمير بوخبوط" مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "والاه" الصهيوني اليوم السبت، بأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة كشف عن نقطة ضعف إسرائيل.

وحسب "بوخبوط"، فإنه بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي بالتحديات الكبيرة ويركز على أهداف بعيدة مثل إيران والعراق واليمن، تمكن قادة المنظمات في قطاع غزة من استغلال الاهتمام الموجه إلى مختلف الساحات إلى جانب الاضطراب السياسي في إسرائيل وعدم وجود رئيس وزراء ووزير دفاع متفرغ لمتابعة القضايا على مدار الساعة كل ذلك تم استغلاله من غزة لزيادة الضغط.

وأضاف: نحن نقترب من اللحظة التي سيطرح فيها سؤال في الكابينت ما إذا كان ينبغي تغيير سياسة استعادة الهدوء مع غزة.

 

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