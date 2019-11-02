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الاحتلال يطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم جنوب نابلس

منذ يوم
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الاحتلال يطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم جنوب نابلس

منعت قوات الاحتلال الصهيونيي، اليوم السبت، المواطنين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون بين بلدتي بورين وحوارة جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن قوات الاحتلال طردت المواطنين الذين كانوا يقطفون الزيتون في أراضيهم الواقعة بين بورين وحوارة بالقرب من مستوطنة "يتسهار"، بالرغم من وجود تنسيق للقطف بتلك المنطقة.

ولفت إلى أن جنود الاحتلال هددوا المواطنين باستدعاء عصابات المستوطنين لطردهم بالقوة إذا هم أصروا على مواصلة عملهم في المنطقة.

وتشهد قرى جنوب نابلس تصعيدا خطيرا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي.

المصدر : شهاب

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