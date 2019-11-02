سرايا القدس: "دماء الصهاينة ليست لها قيمة أمام دماء أبناء شعبنا"

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 2 نوفمبر ، أن تهديدات الاحتلال بشن حرب على غزة لا تزيدنا إلا إصراراً على الثبات. ، مشدده علي أن "هذا العدو لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئناً، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه".



وأوضحت السرايا، في بيان صحفي، : "لا يمكن أن نُبقي شعبنا يعيش تحت التهديدات الصهيونية المتكررة التي نتعامل معها على محمل الجد وسنتعامل مع كل عدوان بحجمه وقدره لأن دماء الصهاينة ليست لها قيمة أمام دماء أبناء شعبنا".

وقالت إن "تهديدات قادة العدو بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على شعبنا وهي لا تزيدنا إلا إصراراً على الثبات ومواصلة حماية أبناء شعبنا وجهادنا ضد هذا المحتل المتغطرس".

وشددت على أنها "ستبقى تدافع عن شعبها ما دام هناك عدوان ولن تسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادلات جديدة".



كما وأكدت أنها "تمتلك مساحة كبيرة جداً للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدم الاحتلال علي أي حماقة تمس بأبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة وقد خبر العدو المقاومة جيداً".

وأكدت علي أن "من واجب المقاومة أن تدافع عن أبناء شعبنا الذين تدعوهم للاحتجاج على الحصار فمنهم من يصابوا إصابات بالغة ومنهم من يرتقوا شهداء لذلك لن نسمح للعدو بالاستفراد بهم دون حمايتهم والدفاع عنهم.