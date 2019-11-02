Responsive image

4
نوفمبر

الإثنين

26º

4
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • سرايا القدس: المقاومة تمتلك مساحة كبيرة للتعامل مع واقع الميدان حال أقدم الاحتلال على أي حماقة تمس بأبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة
     منذ يوم
  • سرايا القدس: سنبقى ندافع عن شعبنا ما دام هناك عدوان ولن نسمح للاحتلال بتثبيت معادلات جديدة
     منذ يوم
  • سرايا_القدس: تهديدات العدو بشن حرب على قطاع_غزة ليست جديدة ولن تزيدنا إلا إصراراً على الثبات ومواصلة الجهاد ضد المحتل
     منذ يوم
  • عاجل . النائب العام يحيل محصل قطار طنطا للمحاكمه بتهمة الإصابة التى أفضت إلى الموت والإصابة المتعمدة بحادث إجبار شابين على القفز من القطار حال سيرة لعدم دفع قيمة الركوب ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى
     منذ يوم
  • رايتس وواتش: على السلطات المصرية وضع حد قوري للهجمات ضد الحقوقي جمال عيد
     منذ يوم
  • هيومن رايتس ووتش: منذ 30 سبتمبر الماضي والمحامي المصري الحقوقي جمال عيد يتعرض لتهديدات واعتداءات تشير إلى تورط حكومي.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قوات الاحتلال تمنع وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين بالقدس

منذ يوم
عدد القراءات: 440
قوات الاحتلال تمنع وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين بالقدس

منعت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء اليوم السبت 2 نوفمبر ، وقفة تضامنية نظمتها القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

واعتقلت قوات الاحتلال عضو هيئة العمل الوطني والأهلي أحمد الصفدي خلال مشاركته بالوقفة التي نُظّمت في شارع صلاح الدين بالقدس، واقتادته إلى مركز شرطة صلاح الدين.

ودفعت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة التضامنية ومنعتهم من التواجد في الشارع، مستخدمة الخيالة لتفريقهم.

وحاصرت قوات الاحتلال ودورياتها والخيالة المشاركين بالوقفة التضامنية مع الأسرى إسماعيل خلف وهبة اللبدي وسامر العربيد، وأوقفت بعضهم وحررت هوياتهم ودققت فيها.

وشارك في الوقفة أهالي من القدس وشخصيات من هيئة العمل الوطني والأهلي، بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح بالقدس حاتم عبد القادر.

وردد المشاركون هتافات نصرة للأسرى المضربين عن الطعام، والأسيرة هبه اللبدي المضربة عن الطعام منذ 40 يومًا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers