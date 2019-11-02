قوات الاحتلال تمنع وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين بالقدس

منعت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء اليوم السبت 2 نوفمبر ، وقفة تضامنية نظمتها القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

واعتقلت قوات الاحتلال عضو هيئة العمل الوطني والأهلي أحمد الصفدي خلال مشاركته بالوقفة التي نُظّمت في شارع صلاح الدين بالقدس، واقتادته إلى مركز شرطة صلاح الدين.

ودفعت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة التضامنية ومنعتهم من التواجد في الشارع، مستخدمة الخيالة لتفريقهم.

وحاصرت قوات الاحتلال ودورياتها والخيالة المشاركين بالوقفة التضامنية مع الأسرى إسماعيل خلف وهبة اللبدي وسامر العربيد، وأوقفت بعضهم وحررت هوياتهم ودققت فيها.

وشارك في الوقفة أهالي من القدس وشخصيات من هيئة العمل الوطني والأهلي، بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح بالقدس حاتم عبد القادر.

وردد المشاركون هتافات نصرة للأسرى المضربين عن الطعام، والأسيرة هبه اللبدي المضربة عن الطعام منذ 40 يومًا.