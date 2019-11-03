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مشعل: تفجر أزمات المنطقة أثر سلبًا على قضية فلسطين

منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 265
مشعل: تفجر أزمات المنطقة أثر سلبًا على قضية فلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين"حماس"، خالد مشعل، أن تفجر الأزمات في المنطقة أثّر سلبًا على القضية الفلسطينية.
 
وقال مشعل خلال مؤتمر "رواد ورائدات بيت المقدس" في إسطنبول، السبت: إن ما يجرى في العالم العربي من أزمات وصراع أشغل الشعوب عن القضية الفلسطينية. مبينًا أن هذا الانشغال العربي "حالة مؤقتة ومحدودة".
 
ونبه إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" معنيّ بمواجهة إرادة الشعوب في كل بلد، مشددًا على أنه لا يستطيع أحد بيع قضية فلسطين.
 
وأشار مشعل إلى أن المالك الحقيقي لقضية فلسطين هو الأمة والشعب الفلسطيني.
 
وفي سياق آخر، لفت النظر إلى أن حركة حماس تريد أن تتوافق على إستراتيجية فلسطينية شاملة، كما أنها حريصة على دعم جميع تيارات الأمة في دعم قضية فلسطين.
 
وأوضح أن قوة الحركة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية "قوة للقضية الفلسطينية، والعكس صحيح، لكن الجميع يعاني من التحديات الخارجية"، داعيًا إلى التجديد والإبداع والتطوير، وتشبيب القيادات الإسلامية.

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