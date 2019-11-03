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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس تطال وزير القدس

منذ 17 ساعة
عدد القراءات: 251
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس تطال وزير القدس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الأحد 3 نوفمبر ، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت ببعض المناطق مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال.

وقال الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 4 شبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة الضلوع في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية مقدسية، بأن مخابرات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، عقب دهم منزله في المدينة المحتلة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وعناصر من شرطة الاحتلال، بعد اقتحامهم بساعات المتأخرة من الليل، بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اقتحمت بلدة الرام، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب الشبان، الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وشنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات صباح اليوم الأحد، في حي باب حطه واعتقلت كلا من وسام سدر ويوسف اللو ورزاد الرازم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، صحفيا، وقمعت المشاركين في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة القدس المحتلة.


واعتقلت قوات الاحتلال مدير مؤسسة إيليا للإعلام الصحافي أحمد الصفدي.

أما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال بساعات الليل، شابين من محافظة طولكرم، خلال مرورهما عبر حاجز عسكري قرب جنين.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في اعتداءات للاحتلال في بلدة عزون.

المصدر : شهاب

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