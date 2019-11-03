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السنوار: موقفنا واضح وصريح ولا تردد فيه جاهزون للانتخابات

منذ 16 ساعة
عدد القراءات: 292
السنوار: موقفنا واضح وصريح ولا تردد فيه جاهزون للانتخابات

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الأحد 3 نوفمبر ، في تصريح مقتضب قبيل بدء اجتماع الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية ، على جاهزية واستعداد حركته لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وقال السنوار، :"نستقبل اليوم لجنة الانتخابات مرة أخرى برئاسة د. حنا ناصر لنستقبل موقف الإخوة في رام الله".

وأعلن أن موقف حركة حماس واضح وصريح ولا تردد فيه "جاهزين  بدنا انتخابات"، وسنذلل كل العقبات في طريقها، مشيراً الى أنها فرصة للخروج بشعبنا وقضيتنا من الأزمة التي يمر بها منذ سنوات.

يذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أعلن عن أن حركته جاهزة فورًا لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس المحتلتين، "للخروج من الحالة الوطنية الراهنة".

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