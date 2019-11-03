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39 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن جريحات و3 إداريات

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 265
39 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن جريحات و3 إداريات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأحد بأن 39 أسيرة يقبعن جميعًا في سجن الدامون باستثناء الأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 41 يوما ضد اعتقالها الإداري، إذ تقبع في "عيادة الرملة"، والأسيرة الجريحة سهير اسليميه القابعة في مشفى "شعاري تصيدك".

وبينت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن من بين الأسيرات 28 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة يصل أعلاها إلى 16 عاما، وثمانية أسيرات موقوفات، فيما لا تزال ثلاث أسيرات قيد الاعتقال الإداري وهن كل من الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي والأسيرة آلاء بشير من قلقيلية وشروق البدن من بيت لحم.

ولفتت إلى أن من بين الأسيرات من تعاني من ظروف صحية صعبة وقاسية أخطرهن حالة الأسيرة إسراء جعابيص والأسيرة سهير اسليمية وهبة اللبدي وشروق دويات ومرح باكير وأمل طقاطقة، إذ تعانين من أمراض وإصابات بالرصاص والحروق دون أن يتلقين العلاجات والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت أن من بين المعتقلات 16 أما لـ 54 إبناً وابنة، ومنهن من تعتبر جدة لعدة أحفاد كالأسيرة وفاء نعالوة والدة الشهيد أشرف نعالوة، ومنهن من اعتقلها الاحتلال وزوجها وتركوا الأبناء بلا راعٍ كحالة الأسيرة ايناس العصافرة.

وكشفت الهيئة "أن الاحتلال أصدر أحكاماً جنونية بحق عدد من الأسيرات سواء على صعيد سنوات الأسر أو ما رافق الأحكام من غرامات مالية باهظة" كحالة الأسيرة شروق دويات التي حكم عليها بالسجن 16 عاما و80.000 شيكل غرامة، والأسيرة شاتيلا ابو عيادة المحكومة بالسجن 16 عاما، والأسيرتين عائشة الأفغاني وميسون الجبالي 15 عاما، والأسيرة نورهان عواد 13 عاما، والأسيرة الجريحة إسراء جعابيص 11 عاما، وكل من الأسيرات فدوى حمادة وأماني الحشيم وملك سليمان المحكومات بالسجن 10 سنوات.

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