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صلاح: ندعو الأمة لدعم المقاومة ورفض التطبيع

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 236
صلاح: ندعو الأمة لدعم المقاومة ورفض التطبيع

دعا رئيس حركة حماس في منطقة الخارج د.ماهر صلاح خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة في المؤتمر الحادي عشر لرواد ورائدات بيت المقدس الذي انعقد في اسطنبول ، إلى دعم المقاومة الفلسطينية بكل ما تحتاجه من مال ورجال وعتاد وخبرات متقدمة في إطار منظومة دعم شعبية واسعة وممتدة لا يستطيع أعداؤنا محاصرتها أو تفكيكها.


وطالب صلاح الأمة ومكوناتها بدعم صمود أبناء مدينة القدس وتثبيتهم في المدينة المقدسة، وكفالة أبناء الشهداء وأسر الأسرى والمعتقلين والجرحى.

وأكد دعم حراك الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء دفاعًا عن حق العودة، وتوحيد مرجعيته لأداء دوره في المشروع الوطني.

واستعرض رئيس حركة حماس في الخارج الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأهمها صفقة القرن الذي حاول العدو أن ينفذها بالقوة.

وقال إن حركة حماس وقفت جادة ثابتة ضد هذه الصفقة.

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