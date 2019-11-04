برهوم: التهديدات الإسرائيلية لغزة لن تخيف المقاومة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للمقاومة ولأهلنا في غزة تعكس الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي جراء صمود المقاومة وثباتها، وتثبيتها معادلات الردع، وفشله في كسر إرادتها، أوالنيل من عزيمتها.

وقال برهوم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن هذه التهديدات المتواصلة لن تخيف المقاومة، ولن تثنيها عن الاستمرار في استعداداتها وتطوير قدراتها، ورص صفوفها للدفاع عن شعبنا والتصدي لأي عدوان، مشددًا على أنها لن تتهاون لحظة واحدة في القيام بواجبها في حماية شعبنا وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.

ونوه بأن العدو الصهيوني لن يفلح في هذه البروباغندا في التأثير على معنويات أبناء شعبنا وأهلنا في غزة.