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والا: حماس تعدّ المفاجآت جوًا وبرًا وبحرًا للمعركة المقبلة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 598
والا: حماس تعدّ المفاجآت جوًا وبرًا وبحرًا للمعركة المقبلة

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الاثنين، أن حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة يطورون صواريخ ثقيلة ذات مدى كبيرًا؛ استعدادًا للمعركة المقبلة.

وقال الموقع، في تقرير ترجمته وكالة "صفا" الفلسطينية، إن التجارب الأسبوعية التي يتم إجراؤها في غزة على إطلاق الصواريخ باتجاه البحر لا يمكن إخفاؤها؛ وبالتالي يكمن تخمين مدى التطور التكنولوجي في صناعة الصواريخ.

واشارت إلى أن الطائرة التي جرى إسقاطها قبل أيام على مقربة من الحدود مع غزة شكلت تهديدًا لنشاطات سلاح الجو الإسرائيلي بعد تحليقها على ارتفاع 12 ألف قدم، وهو أعلى ارتفاع يتم رصده في أجواء القطاع حتى الآن.

وتابعت الحادثة "تدلل على عظم التهديد الجوي الجديد، وأن الجيش لديه حل مفترض لتهديد مماثل ولكنه غير شامل".


وقال إن الجناح العسكري لحماس يزيد من قوته يوميًا ويتدرب ويطور أنظمة أسلحة ويحاول تعويض مخزون السلاح الذي دمر في الحرب الأخيرة عبر التصنيع المحلي أو التهريب من مصر.

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